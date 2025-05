Cescon Barrieu: Estender limitação em CRIs e CRAs a cias fechadas é contraditório

A resolução divulgada ontem à noite pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estendeu a vedação do acesso aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Imobiliário (CRI) por empresas de capital fechado que não tenham nesses respectivos setores sua atividade principal, contradiz a argumentação do Ministério da Fazenda usada para justificar a limitação imposta no início do ano as empresas de capital aberto. A avaliação é da sócia da área de mercado de capitais do Cescon Barrieu, Alice Brandão.

"A inovação trazida pela resolução de ontem joga por terra o racional apresentado há 15 meses pelo Ministério da Fazenda", diz Brandão. Ela lembra que, à época, ao aplicar a regra de restringir o acesso ao CRI e CRA somente as companhias de capital aberto a justificativa foi a de que têm maior acesso e opções no mercado de capitais para levantar recursos do que as fechadas. "A nova norma tende a desequilibrar o tratamento entre as companhias abertas e fechadas de ambos os setores, que perdem uma alternativa de captação", diz.