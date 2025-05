Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em políticas fiscal e comercial dos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice japonês Nikkei subiu 0,47% em Tóquio, a 37.160,47 pontos, e o Hang Seng avançou 0,24% em Hong Kong, a 23.601,26 pontos, enquanto os mercados de Seul e de Taiwan registraram perdas apenas modestas, com baixa de 0,06% do sul-coreano Kospi, a 2.592,09 pontos, e declínio de 0,09% do Taiex, a 21.652,25 pontos.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,94%, a 3.348,37 pontos, em seu segundo pregão negativo, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,89%, a 1.973,28 pontos.

Ontem, a Câmara de Representantes dos EUA aprovou o projeto tributário e de gastos do presidente Donald Trump, reforçando preocupações sobre o avanço da dívida pública americana, fator que levou a Moody's a tirar o rating "triplo A" do país há uma semana. A proposta de Trump será agora debatida no Senado.

Já autoridades dos EUA e China prometeram ontem "manter as linhas de comunicação abertas", na primeira ligação telefônica oficial desde que as duas maiores economias do mundo anunciaram um acordo para suspender as chamadas "tarifas recíprocas" por 90 dias, no último dia 12.