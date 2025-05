Boeing faz acordo para pagar US$ 1,1 bilhão e evitar julgamento por acidentes com 737 MAX

O Departamento de Justiça dos EUA chegou a um acordo com a Boeing que permitirá que a gigante da aviação evite um processo criminal por supostamente ter enganado órgãos reguladores sobre o jato 737 Max antes que dois dos aviões caíssem e matassem 346 pessoas, de acordo com documentos judiciais apresentados nesta sexta-feira, 23.

Segundo o "acordo em princípio", que ainda precisa ser finalizado, a Boeing pagará mais de US$ 1,1 bilhão, - incluindo um adicional de US$ 445 milhões para as famílias das vítimas do acidente - informou o departamento.