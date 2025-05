B3 reduz tamanho do contrato de Opção do Copom em cem vezes

A instituição explica que todas as posições abertas no fim do dia de hoje (23), último dia útil antes da mudança, terão a quantidade multiplicada por cem vezes para que o volume financeiro das posições seja preservado apesar da alteração do tamanho do contrato.

A B3 informou na manhã desta sexta-feira, 23, que, a partir da próxima segunda-feira, 26, o Contrato de Opção de Copom terá seu tamanho reduzido em cem vezes. Com isso, o valor do ponto vai passar de R$ 100 para R$ 1, reduzindo o tamanho do contrato de R$ 10 mil para R$ 100. Segundo a B3, a mudança gera uma oportunidade para novos clientes, além de tornar o contrato mais acessível aos investidores com o novo tamanho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Opção de Copom é um contrato de derivativo que permite a negociação da variação da Selic a cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A negociação ocorre até o fim do pregão do dia em que o Banco Central divulga a decisão. O vencimento dessas opções ocorre no dia útil seguinte à divulgação.

No contrato, o investidor assume uma posição com base em sua expectativa em relação à decisão - se a taxa Selic será mantida, reduzida ou elevada, e em que proporção. O investidor paga (no caso do titular) ou recebe (no caso do lançador) um prêmio, que varia de 0 a 100 pontos. Esse prêmio reflete a probabilidade atribuída pelo mercado à concretização do cenário representado pela opção.

Caso o cenário se confirme na data de vencimento, a opção é exercida e o titular recebe um valor fixo previamente estabelecido, pago pelo lançador. Em qualquer outro cenário, a Opção não gera pagamentos adicionais, e o resultado da operação se limita ao prêmio pago ou recebido no momento da negociação.