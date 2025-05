Azul transporta mais de 10 mi passageiros entre janeiro e abril, alta anual de 9,1%

Já a oferta de assentos cresceu 3,8% nos quatro primeiros meses deste ano na mesma base comparativa, com mais de 13,2 milhões de lugares disponibilizados. Neste período em 2024, foram ofertados cerca de 12,7 milhões de assentos.

A Azul transportou mais de 10,4 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, nos quatro primeiros meses de 2025, segundo dados registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa um crescimento de 9,1% em relação aos 9,5 milhões transportados no mesmo período do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os dados da Anac referentes ao mês de abril indicam alta anual de 7% no número de passageiros transportados. Em relação aos assentos ofertados, a Azul disponibilizou mais de 3,29 milhões de lugares no mês, aumento de 2,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado.

"Trabalhamos para que nossa operação seja cada vez mais eficiente para encurtar distâncias e aproximar pessoas. Da mesma forma, estamos sempre otimizando nossa malha a fim de termos um melhor aproveitamento", afirma a gerente de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.