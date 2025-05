Apenas 5% das ações trabalhistas envolvem temas como pejotização, diz estudo

As ações trabalhistas que discutem contratos empresariais, como na terceirização e pejotização, correspondem a 5% do total de processos na Justiça do Trabalho entre 2018 e 2023. As informações são de um estudo feito pela aeD Consultoria Empresarial a pedido da Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE), obtido com exclusividade pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O levantamento abrange quase 10,6 milhões de processos trabalhistas únicos em tramitação em todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e no Tribunal Superior do Trabalho (TST) ajuizados no período. Destes, 476.235 são relacionados a contratos empresariais.