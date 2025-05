Anbima discutirá caso VGBL com governo, por reflexo financeiro e implementação negativos

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) afirmou que discutirá "urgentemente" com o governo o reflexo financeiro e de implementação negativo que as mudanças na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) trazem a planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).

Segundo a Anbima, a revisão da cobrança de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior e a disposição em rever a primeira proposta de alíquota sobre remessas diretas para investimento no exterior, divulgadas nesta manhã, trouxeram "um certo alívio" em relação à versão publicada na quinta-feira, a qual "evidenciava reflexos negativos para todo o mercado de capitais brasileiro".