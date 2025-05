Veja mudanças no IOF anunciadas hoje; medidas podem gerar R$ 20,5 bi em 2025 e R$ 41 bi em 2026

As medidas terão vigência imediata, a partir de amanhã, 23, com exceção de operação de financiamento e antecipação de pagamentos a fornecedores ("forfait" ou "risco sacado", que terão vigência a partir do dia 1º de junho deste ano). Barreirinhas reiterou que exportações de bens e serviços continuam sem incidência de IOF, assim como o ingresso ou retorno de recursos de investidores estrangeiros.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, detalhou nesta quinta-feira, 22, as mudanças propostas pelo governo na tributação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). As medidas, em conjunto, podem gerar uma arrecadação de R$ 20,5 bilhões em 2025 e de R$ 41 bilhões em 2026. O pacote trata de IOF Seguro, IOF crédito empresas e IOF câmbio.

Segundo Barreirinhas, as medidas garantem harmonização da política fiscal com a política monetária, colaborando com os esforços do Banco Central na convergência da inflação às metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O secretário explicou que o IOF Seguro busca fechar brecha de evasão fiscal por meio do uso de planos de previdência (seguro de vida com cláusula de sobrevivência, como o VGBL), como se fossem fundos de investimento para alta renda. Já o IOF Crédito empresas, segundo ele, busca uniformizar as alíquotas, afastando assimetrias, enquanto o IOF câmbio contribui ainda para redução da volatilidade cambial.

Veja abaixo todas as medidas:

IOF SEGUROS