Unigel informa acordo com Petrobras no Tribunal Arbitral para encerrar litígios

A Unigel Participações comunicou nesta quinta-feira, 22, que foi celebrado acordo com a Petrobras, em audiência no Tribunal Arbitral da Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI), que prevê o encerramento de todos os contratos entre as partes, inclusive os contratos de arrendamento das plantas de fertilizantes (FAFENs), localizadas na Bahia e em Sergipe. Com isso, será restabelecida a posse dessas unidades pela estatal em data a ser definida pelas partes.

"O acordo consubstancia a resolução definitiva das disputas contratuais e litígios existentes entre as empresas", diz o comunicado ao mercado da Unigel. As empresas ainda aguardam a liberação da sentença homologatória pelo Tribunal Arbitral.