Trump: 'grande e lindo projeto de lei' é peça legislativa mais significativa já assinada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "a peça legislativa mais significativa que já foi assinada na história do país" o "grande e lindo projeto de lei", que foi aprovado na manhã desta quinta-feira, 22, pela Câmara norte-americana. Dentre as mudanças da proposta do próprio republicano está a promessa de cortes de impostos "massivos".

"Ótimo trabalho do presidente da Câmara, Mike Johnson, e da liderança da Câmara, e obrigado a todos os Republicanos que votaram sim neste projeto de lei histórico", escreveu em publicação na Truth Social.