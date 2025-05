Teto para ressarcimento dos que não identificaram desconto é de R$ 1 bi, diz presidente do INSS

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse nesta quinta-feira, 22, que o governo contabilizou, até o momento, que o ressarcimento de aposentados por causa de descontos indevidos pode alcançar R$ 1 bilhão. Esse cálculo leva em conta as pessoas que já realizaram suas consultas às plataformas do INSS.

Ao todo, 1,8 milhão de pessoas informaram o governo federal que tiveram descontos em suas aposentadorias e que essas deduções não foram autorizadas. É com esse número que o governo trabalha para estipular um "teto" do pagamento dos ressarcimentos.