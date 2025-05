Taxas de juros avançam com dólar e Treasuries, de olho em fiscal de Brasil e EUA

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta em toda a extensão da curva na manhã desta quinta-feira, 22, com maior ênfase na ponta longa. O movimento está em sintonia com a alta do dólar e a curva dos Treasuries nos Estados Unidos, que mostra significativa inclinação nesta manhã, com o investidor cauteloso com o quadro fiscal americano.

A Câmara dos EUA aprovou nesta quinta a proposta tributária e de gastos do presidente Donald Trump e o texto vai agora ao Senado. No Brasil, o foco está na divulgação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, à tarde. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar agora pela manhã de um evento no Itamaraty que não estava inicialmente na agenda. À tarde, ele e a ministra Simone Tebet (Planejamento), participam de entrevista coletiva para detalhar o relatório de receitas e despesas.