Sinal corrige: diretoria ressaltou a Galípolo importância de maior transparência sobre PEC 65

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) divulgou uma "errata" no período da tarde desta quinta-feira, 22, sobre a nota divulgada mais cedo sobre o encontro que a diretoria executiva do sindicato teve com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira.

Segundo a correção, os representantes do Sindicato destacaram no encontro os assuntos que preocupam os servidores e servidoras, dentre eles, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023, que concede autonomia orçamentária e financeira à autarquia; o nível superior dos Técnicos; a necessidade de revitalização do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC) e a construção de uma solução negociada para a ação dos 28,86%.