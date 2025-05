Renan Filho diz que governo anunciará contingencimento de R$ 31 bi e aumento de IOF

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou nesta quinta-feira, 22, que o governo federal vai anunciar nesta quinta-feira um decreto de contingenciamento de R$ 31 bilhões. Segundo Renan, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai assinar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que, segundo o chefe dos Transportes, aumentará a receita para "garantir o cumprimento das regras do arcabouço fiscal".

"A ministra Simone (Tebet, ministra do Planejamento) hoje não está presente porque o governo vai anunciar hoje à tarde duas medidas, uma no sentido de conter despesa. O mais robusto decreto de contingenciamento de todo o governo do presidente Lula, no valor de R$ 31 bilhões", disse Renan Filho, que participa de evento do leilão de otimização da BR-163 em São Paulo.