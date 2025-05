Projeção de Selic acumulada 2025 passa de 11,67% para 14,28%, atualizam Fazenda e Planejamento

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento atualizaram nesta quinta-feira, 22, mais indicadores da grade de parâmetros macroeconômicos utilizados nos cálculos da execução orçamentária de 2025. Os dados estão no primeiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do ano, divulgado nesta quinta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe econômica aumentou a estimativa para a Selic do ano de 11,67% para 14,28%, uma alta de 2,62 ponto porcentual frente à Lei Orçamentária Anual (LOA). Na sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, para 14,75% ao ano.

A projeção para o câmbio médio deste ano passou de R$ 5,70 para R$ 5,81.

A previsão para a alta da massa salarial nominal passou de 9,49% para 12,05%.

Já a estimativa para o preço médio do barril de petróleo no mercado internacional passou de US$ 72,87 para US$ 65,09.