PMI composto da zona do euro cai a 49,5 em maio, com queda em serviços

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 50,4 em abril para 49,5 em maio, atingindo o menor nível em seis meses e ficando abaixo da marca de 50 que indica contração da atividade, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 22, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam leve queda a 50,2 neste mês.

Apenas no segmento de serviços, o PMI do bloco recuou de 50,1 para 48,9 no mesmo período, tocando o patamar mais baixo em 16 meses e contrariando a previsão da FactSet, de alta a 50,3.