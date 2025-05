Meta de inflação a 2% deve ser alcançada 'relativamente rápido', afirma membro do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou nesta quinta-feira, 22, que a meta de inflação a 2% deve ser alcançada "relativamente rápido" e que o BC europeu está convergindo para a meta de preço "de forma estável", ao participar de rodada de perguntas e respostas no 6º Fórum Internacional Expansión, na Espanha, nesta quinta-feira.

No entanto, o vice-presidente do BC da zona do euro afirmou que a política monetária seguirá e acompanhará os dados.