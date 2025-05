Intenção de consumo das famílias cai 0,1% em maio ante abril, revela CNC

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apresentou queda pelo quarto mês consecutivo em maio, evidenciando que o consumidor brasileiro permanece cauteloso, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice segue dentro do patamar de otimismo (101,5 pontos com ajuste sazonal), mas cedeu 0,1% contra abril. "Os dados revelam a fragilidade da confiança das famílias, especialmente entre quem possui maior renda e os homens", informou a CNC nesta quinta-feira, 22.

"O avanço mensal na percepção do crédito, o maior em quatro meses, revela um paradoxo: mesmo em cenário restritivo, houve melhora da percepção de acesso, com 31,5% dos entrevistados considerando estar mais fácil obtê-lo, o maior porcentual desde outubro. Isso pode indicar que, apesar das dificuldades macroeconômicas, o sistema financeiro vem tentando sustentar o consumo por meio de maior oferta de crédito", analisou o economista da CNC João Marcelo Costa. Renda As famílias com rendimentos superiores a 10 salários mínimos apresentaram leve melhora mensal da intenção de consumo, de 0,5%, com destaque para o Acesso ao Crédito, que subiu 1,2%. Mesmo assim, a queda anual foi de 2,2%, segundo a CNC. Essas famílias demonstraram mais pessimismo na Perspectiva Profissional (-1,5%) do que aquelas com renda inferior a 10 salários (+0,8%).

Já o item Perspectiva de Consumo caiu 4,7% entre os mais ricos e 3,3% entre os mais pobres, com ambos os grupos olhando o futuro com certa desconfiança. "Esse comportamento pode ser explicado pela alta exposição das famílias de maior renda ao consumo de bens duráveis e financiamentos, que são diretamente afetados pelas condições macroeconômicas", afirmou Costa. Na análise por gênero, os homens apresentaram queda anual de 2,8% na intenção de consumo, contra 1,0% das mulheres. Eles também demonstraram maior dificuldade no acesso ao crédito (-1,8%) e menor confiança na estabilidade profissional (-0,5%), concluiu a CNC.