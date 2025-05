INSS: 1.932.032 beneficiários dizem não reconhecer descontos e solicitaram reembolso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta quinta-feira, 22, que, até às 17 horas, 1.932.032 beneficiários disseram não reconhecer os descontos realizados por associações em seus benefícios, e solicitaram o reembolso. A estimativa representa 97,8% do total de pedidos registrados no sistema.

O número de associações que não foram reconhecidas se manteve em 41, conforme o primeiro boletim divulgado no dia 14 de maio.