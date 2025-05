Haddad: será feito o necessário para entrega do superávit primário perto do centro da meta

Haddad reiterou que a equipe econômica fará o necessário para entregar o resultado primário perto do centro da meta, de déficit zero.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 22, que não é preciso prever a execução ao longo do ano, mas garantiu que o acompanhamento é feito diariamente pela equipe econômica. Segundo ele, neste momento, medidas anunciadas pelo governo parecem ser suficientes para cumprir o arcabouço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele reforçou que pessoas do mercado previam necessidade menor de contenção de gastos, mas o governo optou por ser transparente.

Haddad garantiu que a caixa-preta do Orçamento está 100% aberta e todos podem fazer suas contas. "Estamos tomando essa medida (de contenção) agora, que, ao longo do ano vão ser complementadas por outra, com objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas", disse, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.