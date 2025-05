Haddad: Previdência é ainda um desafio para o Brasil; BPC tem alto índice de judicialização

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 22, que a despesa com Previdência é ainda um desafio para o Brasil, além dos gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que tem alto índice de judicialização. O tema, segundo ele, está no radar da equipe econômica.

Em relação ao BPC, Haddad afirmou que o assunto está sendo tratado pelo ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias.