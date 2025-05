Haddad: medida sobre IOF não vai incidir sobre dividendos no exterior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 22, que a medida relativa ao IOF que será anunciada ainda nesta data não incidirá sobre dividendos vindos do exterior. O ministro não forneceu detalhes sobre a medida, que faz parte do esforço do governo para assegurar o cumprimento da meta fiscal.

Questionado diversas vezes pela imprensa sobre essa mudança no IOF, Haddad se limitou a dizer que "a verdade vai vir à tona" durante a coletiva marcada para às 17 horas, que, segundo ele, "não é nada de outro mundo".