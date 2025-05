Haddad: Esclareço que nenhuma medida fiscal foi negociada com BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 22, que nenhuma medida fiscal anunciada hoje pela pasta foi negociada com o Banco Central. No X, Haddad contradisse o seu secretário-executivo, Dario Durigan, que afirmou mais cedo que as alterações promovidas no IOF haviam sido tratadas com o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

"Sobre as medidas fiscais anunciadas, esclareço que nenhuma delas foi negociada com o BC", escreveu, sem adicionar mais detalhes.