Haddad diz que contingenciamento ocorre por circunstâncias ocorridas após envio do PLDO

Ele citou, por exemplo, a não compensação integral da desoneração da folha dos 17 setores, aprovada pelo Congresso; a greve de servidores da Receita Federal, que, segundo Haddad, afeta o desempenho da arrecadação e traz consequências que estão sendo avaliadas; e a taxa de juros prevista para o ano acima do nível estabelecido pelo Orçamento.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou nesta quinta-feira, 22, que o anúncio do contingenciamento de R$ 20,7 bilhões, motivado pela frustração de receitas, deve-se a circunstâncias ocorridas após o envio da lei orçamentária ao Congresso.

"São questões que surgiram depois da entrega do Orçamento e precisam ser consideradas na sua execução", disse ele, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.

Segundo Haddad, o governo trabalha para garantir menos inflação e juros e com mais crescimento. Ele afirmou que a determinação dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fazer o necessário para fortalecer o arcabouço fiscal.

"Estamos tomando essa medida (de contenção) agora que ao longo do ano vão ser complementadas por outra com objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas", disse Haddad. O monitoramento do Orçamento, segundo ele, é feito diariamente pela equipe econômica.

Ele reforçou que o Brasil vive um ambiente saudável para crescimento muito acima dos últimos anos e lembrou que o País sai de 10 anos de déficit crônico, na casa de 2% do PIB.