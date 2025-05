Gripe aviária: Ceará monitora 154 propriedades e investiga suspeita em Icapuí

Além disso, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adagri) intensificou as ações de vigilância e monitoramento em todo o território cearense, especialmente para os meses de maio e junho, período de migração de aves silvestres.

Após o descarte do caso suspeito de gripe aviária no município de Salitre , na região do Cariri, o Ceará segue em estado de alerta e investiga suspeita em ave de quintal, em Icapuí , a 201,78 km de Fortaleza.

Desde o início do ano, a Adagri recebeu 22 notificações de possíveis casos, das quais 13 foram consideradas fundamentadas, ou seja, apresentavam sintomas que poderiam ser compatíveis com a gripe aviária. No entanto, nenhuma delas foi confirmada para a doença.

De acordo com o diretor de Sanidade Animal da Adagri, Amorim Sobreira, o aumento na vigilância se dá pela passagem de aves migratórias, que utilizam o território cearense como rota em busca de alimento e reprodução. Esse movimento natural das aves pode, eventualmente, representar risco de introdução do vírus da influenza aviária.

Caso isolado no litoral Leste segue monitorado



Além do episódio de Salitre, um caso isolado segue em acompanhamento no município de Icapuí, no litoral Leste do Estado. Trata-se de uma ave silvestre migratória encontrada debilitada no quintal de uma residência, próximo à praia.



Conforme Amorim Sobreira, a ave não apresentou mortalidade, o que é um sinal positivo. Contudo, o animal permanece sob observação. O monitoramento também conta com o apoio da ONG Aquasis, parceira da Adagri no acompanhamento de aves silvestres no Ceará.



Estado segue livre, mas vigilante



Com o resultado negativo para gripe aviária no Cariri e a ausência de novos casos confirmados, o Ceará mantém o status de livre da influenza aviária de alta patogenicidade.