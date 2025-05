G7 alerta para riscos da IA na estabilidade financeira e reforça segurança digital

O G7 destacou a necessidade de "monitorar e avaliar os riscos potenciais à estabilidade financeira à medida que a adoção da inteligência artificial (IA) aumenta ainda mais". Em comunicado conjunto dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G7, divulgado nesta quinta-feira, o grupo reconheceu os benefícios da IA para o setor financeiro, mas enfatizou a importância de políticas que garantam sua implementação segura, citando a "avaliação do Grupo de Especialistas em Cibersegurança do G7 sobre os riscos e oportunidades que a IA representa para a segurança cibernética".

No campo dos pagamentos internacionais, o bloco reafirmou seu "compromisso em oferecer pagamentos entre fronteiras mais baratos, rápidos, transparentes e acessíveis, mantendo sua segurança, resiliência e integridade financeira".