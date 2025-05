Dólar sobe após Câmara dos EUA aprovar proposta fiscal de Trump

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta quinta-feira, 22, seguindo a valorização global da divisa frente a outras moedas fortes e emergentes e refletindo a queda de mais de 1,5% no preço do petróleo. A aprovação apertada do projeto de gastos e tributos do governo Trump pela Câmara dos EUA impulsiona o movimento, representando vitória política para os republicanos, mas que ainda precisa passar no Senado.

PMIs mistos na Zona do Euro, Alemanha e Reino Unido ajudam a pressionar as divisas na região.