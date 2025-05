Com contenção de R$ 31 bi, entrega de meta em 2025 parece viável, diz Franca, do Santander

O economista Ítalo Franca, do Santander Brasil, considera que o relatório bimestral de receitas e despesas com uma contenção de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025 é um "primeiro passo importante" e sinaliza que a entrega da meta fiscal parece viável.

Ainda assim, pondera que a conformidade com a meta de resultado primário de 2025 depende também do desempenho da receita no segundo semestre de 2025 e de receitas extraordinárias.