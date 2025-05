Alvoar vai triplicar produção de queijo com investimento de R$ 150 milhões

Produção atual de queijo em Morada Nova pela Alvoar fica em torno de 15% a 20% do total de leite recebido pela fábrica / Crédito: Armando de Oliveira Lima

A Alvoar Lácteos vai ampliar a produção de queijo em Morada Nova, a 168 km de Fortaleza, além de começar a produzir o derivado do leite em Sergipe e Minas Gerais. A empresa é a 5ª maior produtora de laticínios do País, com faturamento anual estimado em R$ 5,2 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O investimento projetado para 2026 nesse mercado é de R$ 150 milhões. “Isso (a ampliação da produção) deve quase que triplicar a produção de queijo que, hoje, é menos de 5% do volume de leite que recebemos”, estimou o CEO da Alvoar, Bruno Girão, em entrevista ao O POVO.