Petróleo fecha em queda, apesar de tensão geopolítica, limitado por aumento de estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo recuaram no fim do pregão e fecharam a quarta-feira, 21, em queda, estendendo as perdas da terça-feira, 20. O movimento foi provocado pelos dados de estoques da commodity nos Estados Unidos, que aumentaram pela segunda semana consecutiva.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho caiu 0,74% (US$ 0,46), fechando a US$ 61,57 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,72% (US$ 0,47), para US$ 64,91 o barril.