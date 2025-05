Nilton: Questão é saber quais serão os efeitos de primeira e segunda ordem das tarifas de Trump

"Apesar de os ativos terem retornado um pouco daquele estresse inicial, aquilo que foi inicialmente pensado pelo governo do presidente Donald Trump - o que ele quer, para onde ele vai - está em aberto", destacou o diretor do BC.

O diretor de política monetária do Banco Central disse que a política fiscal não pode ser considerada um vetor de "entupimento" para os canais de transmissão da política monetária.

"O fiscal não seria um canal de transmissão da política monetária. O fiscal, se há uma expansão fiscal, obviamente há uma expansão na atividade, isso é um vento de proa para quem está tentando diminuir o nível de atividade ou pelo menos diminuir a aceleração da atividade. Mas isso não tem a ver com o canal, tem a ver simplesmente com expansão e contração", explicou o diretor do BC, durante participação no 3º Seminário MacroLab de Conjuntura, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo.

Segundo ele, a política fiscal é considerada um "dado de entrada" para o BC fazer suas projeções e não cabe à autoridade monetária traçar possíveis cenários como reflexo de determinadas políticas. "Não compete ao Banco Central definir o que vai ser ou o que não vai ser. Ele é um ponto. A gente assume e coloca os nossos modelos. Não assumimos o que sai do noticiário, ou o que pode acontecer, isso não entra no nosso modelo", reforçou.