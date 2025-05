Maior fundo de pensão do Canadá tem 47% de portfólio nos EUA e computa perda na AL com Brasil

O Conselho de Investimento do Plano de Pensão do Canadá informou que tinha 47% de seu portfólio investido em ativos dos Estados Unidos, de acordo com relatório anual apresentado nesta quarta-feira. O fundo é o maior plano de pensão do Canadá e administra C$ 714 bilhões (US$ 516 bilhões) em ativos de pensão para 22 milhões de canadenses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No ano fiscal de 2025, encerrado em 31 de março, o fundo teve um lucro líquido de 59,8 bilhões de dólares canadenses, com uma taxa de rentabilidade de 9,3%.

Os investimentos na América Latina resultaram em um desempenho negativo de 1,6%, principalmente devido às perdas cambiais com o enfraquecimento do real brasileiro em relação ao dólar canadense e perdas em ativos brasileiros públicos, especialmente no setor energético. O desempenho representou um contraste com o ano fiscal de 2024, quando os retornos na América Latina foram impulsionado por ganhos em investimentos no Brasil.

"O ano fiscal de 2025 foi um ano difícil para investir ativamente no Brasil, dadas as suas altas taxas de juros, aumento das expectativas de inflação e a desvalorização da moeda", salientaram os gestores do fundo em documento.