Juros podem cair abaixo do nível neutro para evitar inflação aquém da meta, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mário Centeno, afirmou que as taxas de juros podem ter que ficar abaixo da taxa neutra, para evitar que a inflação fique aquém da meta de 2% na zona do euro, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 21, após apresentação de relatório de estabilidade financeira.

Contudo, Centeno apontou que "ninguém sabe ao certo" qual será a taxa neutra dos juros europeus neste processo.