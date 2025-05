Bolsas da Europa caem majoritariamente, após CPI britânico acima do esperado e de olho nos EUA

Por Sergio Caldas* São Paulo, 21/05/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quarta-feira, após dados de inflação do Reino Unido piores do que o esperado e enquanto investidores monitoram desdobramentos da política comercial dos EUA e de um pacote fiscal que tramita em Washington.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,38%, a 551,94 pontos. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) britânico não apenas acelerou fortemente em abril, para 3,5%, como superou as expectativas, impulsionando a libra para seu maior nível em três anos e reduzindo as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) siga cortando juros. Há preocupações também sobre a falta de progresso nas negociações tarifárias dos EUA e um amplo pacote tributário em debate no Congresso americano, que ameaça a saúde fiscal da maior economia do mundo. No fim da semana passada, a Moody's rebaixou a nota de crédito dos EUA, citando o crescente aumento da dívida federal do país. Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha baixa marginal de 0,05%, a de Paris caía 0,64% e a de Frankfurt recuava 0,28%, enquanto as de Milão e Lisboa cediam 0,24% e 0,40%, respectivamente. Exceção, a de Madri subia 0,29%.