Visa e Stone levam 'Click to pay' a 2,8 milhões de estabelecimentos

A Visa e a Stone vão ampliar para 2,8 milhões de estabelecimentos comerciais a aceitação do chamado "click to pay", método de pagamento online que dispensa a digitação dos dados do cartão e que permite a conclusão das operações com apenas um clique. Esse contingente é formado por estabelecimentos que utilizem o chamado link de pagamento.

Lançado no País em fevereiro do ano passado, o click to pay é um sistema que une vários agentes do setor, com a participação da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).