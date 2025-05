Portos e Aeroportos: Saída da Gol do Chapter 11 sinaliza fortalecimento de aéreas brasileiras

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) divulgou nota na noite desta terça-feira, 20, em que considera que a notícia da saída da Gol do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos (equivalente à recuperação judicial no Brasil), é uma sinalização positiva sobre as aéreas brasileiras.

Conforme o MPor, o governo federal tem trabalhado pelo fortalecimento do setor, acompanhando as movimentações das companhias e fornecendo suporte institucional. "A notícia da saída mostra que o setor tem respondido a esses esforços, está comprometido com o País, com a construção de um ambiente competitivo e de desenvolvimento econômico."