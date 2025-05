Honda reduz investimento em EVs em mais de US$ 20 bi diante de desaceleração na demanda

A montadora japonesa informou que agora pretende investir 7 trilhões de ienes - o equivalente a US$ 48,32 bilhões - para realizar sua estratégia de eletrificação, valor inferior aos 10 trilhões de ienes que havia planejado para a década que termina em março de 2031.

A Honda Motor anunciou nesta terça-feira, 20, que vai reduzir em mais de US$ 20 bilhões seus investimentos em veículos elétricos nos próximos anos, diante do crescimento mais lento da demanda por esse tipo de automóvel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na semana passada, a empresa já havia comunicado o adiamento, por cerca de dois anos, de um projeto de fabricação de EVs no Canadá avaliado em US$ 11 bilhões, citando vendas mais fracas do que o esperado. A Honda também está revisando o cronograma para a construção de fábricas dedicadas exclusivamente a veículos elétricos.

Apesar da redução nos investimentos, a montadora informou que continua considerando os EVs como a melhor opção para alcançar a neutralidade de carbono nos veículos de passeio no longo prazo. No entanto, reconheceu que os híbridos terão um papel central no período de transição e prometeu ampliar sua linha de modelos híbridos.

A empresa tem se beneficiado da preferência crescente de consumidores nos Estados Unidos e em outros mercados por veículos híbridos em detrimento dos elétricos puros, motivada por preocupações com problemas de recarga e os preços mais altos dos EVs.

A Honda projeta aumentar o volume total de vendas de carros até 2030 para acima do nível atual, de 3,6 milhões de unidades, com meta de vender 2,2 milhões de veículos híbridos. No entanto, a companhia reconheceu que provavelmente ficará abaixo da meta anterior, de ter 30% das vendas representadas por EVs em 2030.