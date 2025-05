Ford cede espaço em fábrica de bateria para Nissan em recuo de estratégia para veículo elétrico

A Ford Motor está dando mais um passo atrás em suas ambições com veículos elétricos, permitindo que a rival Nissan use parte de sua principal fábrica de baterias nos EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com o plano. A Ford fez uma grande aposta em veículos elétricos em 2021, anunciando duas novas fábricas de baterias no Kentucky como parte de um investimento maior de US$ 7 bilhões. As unidades são uma joint venture com a fabricante coreana de baterias SK On.

Atualmente, uma das fábricas do Kentucky está desativada, e apenas parte da outra fábrica está produzindo baterias para a Ford. A fábrica ativa agora também produzirá baterias para a Nissan, de acordo com as fontes. O plano marca o mais recente retrocesso da gigante automobilística dos EUA, que apostou agressivamente na demanda por veículos elétricos, o que não se concretizou. A pressão dupla da fraca demanda por veículos elétricos e dos custos mais altos está forçando escolhas difíceis por parte das montadoras, que alertam que enfrentarão perdas multibilionárias nos lucros devido a despesas relacionadas a tarifas. No início deste mês, a Ford suspendeu sua projeção financeira para o ano, alegando incerteza tarifária. A montadora perdeu US$ 5 bilhões em seus negócios de veículos elétricos em 2024 e projetou em fevereiro outro prejuízo de US$ 5 bilhões neste ano. Para a Nissan, a oportunidade de fabricar baterias nos EUA oferece uma maneira rápida de ajudar a reduzir parte da exposição a tarifas sobre veículos e peças importados. A montadora japonesa está enfrentando dificuldades financeiras com um prejuízo de US$ 4,5 bilhões nos primeiros três meses do ano. A empresa disse que demitiria 20.000 funcionários e cancelou uma fábrica de baterias planejada no Japão. Fonte: Dow Jones Newswires