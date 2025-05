Cortes de pequena grandeza nos juros da China devem ter impacto limitado, diz Capital Economics

As reduções de 0,1 ponto porcentual nas taxas primárias de empréstimos da China de 1 e 5 anos devem trazer apenas benefícios marginais para a economia chinesa, avalia a Capital Economics. Segundo a casa de análise, os cortes não devem ser os últimos deste ano, mas as reduções tendem a seguir de pequena magnitude.

Os cortes, de acordo com Zichun, não devem impulsionar a recuperação na demanda por crédito privado devido à magnitude muito pequena. Ainda assim, "as taxas de juros são agora a principal ferramenta que o Banco do Povo da China (PBoC) possui para influenciar o ritmo de crescimento do crédito", diz o relatório.

"No passado, isso era alcançado principalmente por meio de ferramentas quantitativas, como cotas de empréstimo e compulsórios. Mas essas ferramentas são menos eficazes agora que a demanda por crédito não supera mais a oferta", afirma Zichun.