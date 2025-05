Bolsas de NY fecham em queda e S&P 500 interrompe rali de seis pregões consecutivos

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 20, depois de ignorarem o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos no pregão da segunda-feira. Preocupações de que o alívio dos investidores com a desaceleração da inflação e a redução das tensões comerciais possa ser prematuro pesaram sobre o sentimento do mercado, interrompendo um rali de seis sessões consecutivas do S&P 500.

O Dow Jones caiu 0,27%, aos 42.677,24 pontos; o S&P 500 recuou 0,39%, aos 5.940,46 pontos; e o Nasdaq fechou em baixa de 0,38%, aos 19.142,71 pontos. Os dados são preliminares.