Vendas no varejo paulista sobem 8,9% em fevereiro ante janeiro, mostra FecomercioSP

As vendas do comércio varejista do Estado de São Paulo registraram alta de 8,9% em fevereiro de 2025 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) elaborada pela FecomercioSP e Sefaz-SP. O faturamento real do setor atingiu R$ 114,6 bilhões, a maior cifra para o mês desde 2008, com variação acumulada de 9,4% nos dois primeiros meses do ano, conforme apontou a pesquisa.

Todas as atividades pesquisadas apresentaram crescimento, com destaque para lojas de vestuário, tecidos e calçados (21%), autopeças e acessórios (16%) e concessionárias de veículos (13,9%). A FecomercioSP atribui esse desempenho à "expansão sustentada principalmente pelo emprego e pela massa de renda em alta, reforçando o poder de compra das famílias".