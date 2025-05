Rio Tinto faz parceria com a Codelco para desenvolver projeto de lítio no Chile

A Rio Tinto e a Corporación Nacional Del Cobre de Chile (Codelco) assinaram acordos vinculativos nesta segunda-feira, 19, para formar uma joint venture, visando desenvolver e operar um projeto de lítio de alto grau no Salar de Maricunga, no Chile. O acordo é o próximo passo em uma parceria estratégica mais ampla para fortalecer as posições da Rio Tinto e do Chile como fornecedores líderes de materiais para a transição energética global, afirmaram as empresas.

O Salar de Maricunga é uma grande base de recursos contendo lítio na região do Atacama, com potencial para uma produção escalável, de longa duração e de baixo custo. Sua salmoura tem um dos mais altos graus médios de conteúdo de lítio do mundo.