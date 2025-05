Microsoft integra Grok, modelo de IA de Elon Musk, ao Azure, serviço de nuvem da empresa

A Microsoft revelou nesta segunda-feira, 19, que está integrando os modelos de inteligência artificial (IA) de Elon Musk à sua plataforma de nuvem Azure AI Foundry, segundo comunicado da empresa. Entre as novidades, está a disponibilização do Grok 3, modelo avançado desenvolvido pela xAI, empresa do bilionário, diretamente no catálogo de modelos da Azure.

"Estamos expandindo nosso portfólio com modelos de ponta para dar mais escolha aos desenvolvedores", afirmou a vice-presidente corporativa de Plataforma de IA da Microsoft, Asha Sharma.