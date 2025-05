Membro do Fed diz se preocupar mais com mandato de inflação e alerta sobre progresso estagnado

Bostic alertou que o progresso da inflação está estagnando ao mesmo tempo que as tarifas ampliam incertezas sobre a trajetória futura, o que dificulta alcançar a meta de 2%. Questionado, o dirigente disse que vê as tarifas como "economicamente significativas", até mesmo com a redução do nível de alíquotas sobre a China. "Se ficarem nesses níveis, veremos aumentos significativos dos preços nos EUA", disse.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que se preocupa "muito" sobre o lado da inflação entre os mandatos do banco central, em entrevista à CNBC no período da manhã desta segunda-feira, 19. Na visão dele, há mais riscos se acumulando para a estabilidade de preços do que para o mercado de trabalho, que segue próximo do "pleno emprego" e sem sinais de aumento nas demissões.

"Nossa meta é ter economia estável, que permitirá investimentos de empresas e gastos de família", ressaltou o dirigente.

Bostic afirmou que contatos com as empresas mostram que o período de ajustes às tarifas pode ser mais longo do que o estimado pelo mercado, devido ao processo mais difícil de tomada de decisão para investimentos. Sobre o consumo, o dirigente apontou que a economia americana caminha para um cenário em que a piora do sentimento do consumidor terá reflexos imediatos no comportamento e nos gastos, mas que ainda não está nele.

Sobre o rebaixamento do rating soberano dos EUA, Bostic estima que terá implicações no custo de capital e das dívidas americanas por conta do aumento da incerteza, com efeitos sobre toda a economia. Contudo, ele ainda não vê sinais de turbulências imediatas. "O mercado de Treasuries ainda está funcionando bem, o que é bom parar nós, enquanto tentamos entender o que acontece com nossos mandatos", disse.