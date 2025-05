Gripe aviária: Creio que não haverá impacto relevante nos preços de frango e ovos, diz ministro

A expectativa é de que nesta terça-feira, 20, seja concluída a desinfecção da granja em Montenegro (RS), único caso confirmado em granja comercial no País. Os colaboradores da granja estão isolados e sendo monitorados. Ele reforçou que o Brasil pode declarar o fim da emergência zoossanitária da gripe aviária após 28 dias, se não houver notificação de outro caso.

Ele falou que no caso da Doença de Newcastle (DNC), enfermidade contagiosa que acomete aves silvestres e comerciais, os preços de carne de frango e ovos não caíram muito. O caso ocorreu na Inglaterra.

"Mantemos confiança de segurar IAAP dentro do raio do foco onde foi detectado", mencionou o ministro. "Deve haver estabilidade em preços de carne de frango e ovos, porque 70% já ficam no mercado doméstico", frisou.

Metade das 538 propriedades no foco de gripe aviária em Montenegro foi visitada, diz pasta

O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, disse hoje que há 538 propriedades no raio de 10 km do foco de onde se declarou a emergência de gripe aviária, em Montenegro (RS). Metade dessas propriedades foi visitada, segundo ele.