Governo negocia com importadores flexibilização da suspensão do frango brasileiro

As negociações já estão em andamento a fim de minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro. O secretário evitou detalhar a relação de países com os quais o Brasil dialoga para flexibilização das restrições. "São decisões dos países. Não precisa ter qualquer sinal ou garantia. Cada país age de um jeito", apontou o secretário. Mas a regionalização dos embargos pela China e pela União Europeia (UE) são tidas como prioridades pelo setor produtivo.

O governo brasileiro negocia com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil, após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial no País. "Já estamos conversando", disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, ao Broadcast Agro na manhã desta segunda-feira, 19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até o momento, as exportações de frango e derivados de todo o território brasileiro estão suspensas para dez destinos. Estão suspensas temporariamente a exportação de produtos avícolas brasileiros para China, União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México, Coreia do Sul e Malásia, conforme levantamento do Ministério da Agricultura. A lista inclui os países que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações como prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país.

As suspensões são vistas pelo governo como temporárias e cautelares, sendo previstas nos protocolos sanitários acordados entre o Brasil e os países parceiros. A expectativa do governo é que as suspensões possam ser reduzidas e revertidas em embargos regionais, ou seja, restritos ao raio de 10 quilômetros de onde o caso foi detectado, ao município de Montenegro ou ao Estado.

"Cada caso é um caso. Muitos países suspendem o Brasil como um todo como medida de precaução inicial. Quando veem que o caso está contido e recebem mais informações, eles migram para regionalização de raio, município ou Estado. Como estamos cumprindo os procedimentos corretamente, notificamos a OMSA, comunicamos os países e estamos adotando medidas sanitárias necessárias, acreditamos que logo devem caminhar para regionalização", prevê o secretário.