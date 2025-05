Galípolo diz que BC usará o instrumento que tem para fazer a perseguição da meta

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 19, que a autoridade monetária demonstrou a sua função de reação e o nível do seu comprometimento com a meta durante o ciclo de aperto monetário conduzido desde setembro. Ele reiterou que o BC vai continuar perseguindo o alvo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"A gente vai usar o instrumento que a gente tem para fazer a perseguição da meta", disse Galípolo, em um evento organizado pelo Goldman Sachs, em São Paulo.