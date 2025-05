Fitch alerta para recessão no Canadá em 2025 com queda acentuada na confiança

A agência destaca que os laços comerciais entre os dois países "foram colocados em dúvida" com a nova postura de Washington, o que provocou uma reação negativa dos empresários canadenses. Indicadores de confiança empresarial despencaram, com o índice PMI composto caindo ao menor nível desde junho de 2020 e o barômetro de negócios da Federação Canadense de Empresas Independentes (CFIB, na sigla em inglês) também recuando de forma acentuada, lembra a instituição.

"A queda substancial no barômetro da CFIB é consistente com uma forte contração do PIB", afirmou Jessica Hinds, diretora da Fitch Ratings. Em abril, a Fitch reduziu as projeções de crescimento do PIB canadense para 2025 e 2026 a 0,1% e 0,5%, respectivamente. Segundo a agência, isso implica uma contração de 1,5% no PIB ao longo deste ano, o que configuraria "uma recessão leve pelos padrões históricos".

O sentimento dos consumidores também piorou, com o aumento do desemprego alimentando preocupações sobre a segurança no trabalho. A taxa de desocupação subiu para 6,9% em abril, o maior nível desde junho de 2021, com destaque negativo para a região industrial do setor automotivo, pondera a Fitch.

As exportações canadenses de bens para os EUA caíram pelo segundo mês seguido em março, apesar de um aumento temporário nos embarques de veículos antes da entrada em vigor das tarifas, acrescenta a instituição.