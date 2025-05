Economia chinesa cresce de forma estável e tende a manter ímpeto positivo, aponta NBS

A agência de estatísticas da China, conhecida como NBS, avaliou que a segunda economia do mundo vem crescendo de forma estável, apesar de "pressões", e tende a manter "ímpeto positivo".

O comentário veio após a China divulgar uma série de dados econômicos referentes a abril, com a produção industrial apresentando desempenho melhor do que o esperado e as vendas no varejo avançando em ritmo mais lento do que o previsto.