Dólar sobe com commodities fracas, cautela externa e IBC-BR no radar

O dólar sobe no mercado à vista, após abertura com viés de baixa. O mercado de câmbio se ajusta à queda do petróleo e do minério de ferro em meio a dados de atividade chineses mistos, IBC-BR perto do teto das projeções e possível preocupação fiscal. Há expectativas pela divulgação da nova grade de parâmetros macroeconômicos, o Boletim Macrofiscal de maio e a atualização do Panorama Macroeconômico, às 14h.

Além disso, a mediana do Focus projeta déficit primário de 0,60% do PIB em 2025, acima da meta de déficit zero, e para 2026, a estimativa está em 0,66% do PIB, também acima da meta de superávit de 0,25%, ambos fora do intervalo de tolerância previsto pelo governo.